«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после матча с «Трабзонспором» (2:0) в матче группового турнира Лиги Европы опубликовал в своем Instagram фотографию с игры. 20-летний российский футболист поздравил болельщиков «быков» с победой на турецкой командой.

«Всех с победой!» — подписал фото Сафонов.

Сафонов вошел символическую сборную лучших игроков прошедшего тура Лиги Европы.

Для «Краснодара» эта победа стала первой в текущем розыгрыше ЛЕ. Команда занимает третье место с тремя очками в турнирной таблице группы C.

Видео из победной раздевалки «Краснодара» после матча с «Трабзонспором»