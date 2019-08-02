02:15 | Футбол — Лига Европы

Все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы

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Стали известны все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Первые матчи пройдут 8-го августа, ответные - 15-го.

Напомним, что в 3-м раунде "Спартак" сыграет против "Туна".

"Сутьеска" – "Линфилд"

"Маккаби" – "Судува"

"Арарат-Армения" – "Сабуртало"

"Рига" – ХИК

"Лудогорец" – "Нью-Сейнтс"

"Сараево" – БАТЭ

"Дюделанж" – "Калью"

"Астана" – "Валетта"

"Шериф" – АИК

"Слован" – "Дандолк"

"Норрчепинг" – "Хапоэль" (Беэр-Шева)

"Торино" – "Шахтёр" (Солигорск)

"Антверпен" – "Виктория"

"Аустрия" – "Аполлон"

"Фейеноорд" – "Динамо" (Тбилиси)

"Брондбю" – "Брага"

"Мельде" – "Арис"

"Локомотив" (Пловдив) – "Страсбур"

"Тун" – "Спартак" (Москва)

"Стяуа" – "Млада Болеслав"

"Пюник" – "Вулверхэмптон"

"Мидтьюланн" – "Рейнджерс"

"Мариуполь" – "АЗ Алкмар"

АЕК (Ларнака) – "Гент"

"Легия" – "Атромитос"

"Хеугесунн" – ПСВ

"Риека" – "Абердин"

"Вентспилс" – "Гимарайнш"

"Вадуц" – "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне)

"Партизан" – "Йени Малатьяспор"

"Мальме" – "Зриньски Мостар"

ЦСКА (София) – "Заря"

"Нефтчи" – "Бней Иегуда"

"Люцерн" – "Эспаньол"

"Спарта" – "Трабзонспор"

"Университатя" (Крайова) – АЕК (Афины).

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