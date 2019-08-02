Стали известны все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Первые матчи пройдут 8-го августа, ответные - 15-го.

Напомним, что в 3-м раунде "Спартак" сыграет против "Туна".

"Сутьеска" – "Линфилд"



"Маккаби" – "Судува"



"Арарат-Армения" – "Сабуртало"



"Рига" – ХИК



"Лудогорец" – "Нью-Сейнтс"



"Сараево" – БАТЭ



"Дюделанж" – "Калью"



"Астана" – "Валетта"



"Шериф" – АИК



"Слован" – "Дандолк"



"Норрчепинг" – "Хапоэль" (Беэр-Шева)



"Торино" – "Шахтёр" (Солигорск)



"Антверпен" – "Виктория"



"Аустрия" – "Аполлон"



"Фейеноорд" – "Динамо" (Тбилиси)



"Брондбю" – "Брага"



"Мельде" – "Арис"



"Локомотив" (Пловдив) – "Страсбур"



"Тун" – "Спартак" (Москва)



"Стяуа" – "Млада Болеслав"



"Пюник" – "Вулверхэмптон"



"Мидтьюланн" – "Рейнджерс"



"Мариуполь" – "АЗ Алкмар"



АЕК (Ларнака) – "Гент"



"Легия" – "Атромитос"



"Хеугесунн" – ПСВ



"Риека" – "Абердин"



"Вентспилс" – "Гимарайнш"



"Вадуц" – "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне)



"Партизан" – "Йени Малатьяспор"



"Мальме" – "Зриньски Мостар"



ЦСКА (София) – "Заря"



"Нефтчи" – "Бней Иегуда"



"Люцерн" – "Эспаньол"



"Спарта" – "Трабзонспор"



"Университатя" (Крайова) – АЕК (Афины).