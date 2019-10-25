Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Вратарь «Ференцвароша»: «Очень старались сыграть на ноль, а в конце забили в контратаке»

25 октября 2019, 01:11

Вратарь «Ференцвароша» Денеш Дибус после победы в матче Лиги Европы с ЦСКА (1:0) признался, что команда стаавила цель не пропустить. Также он надеется на успешное выступление против российского коллектива в 4-м туре групповой стадии.

— ЦСКА начал матч на высоких скоростях, постоянно прессинговал, имел много хороших шансов, но мы очень старались сыграть на ноль, а в конце забили в контратаке, — цитирует пресс-служба УЕФА Дибуса. — Главное — результат, мы его добились. Четыре очка — совсем неплохо! Надеюсь, получится сыграть с ЦСКА так же удачно дома.

ЦСКА — Ференцварош

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2020/matches/round=2001150/match=2027827/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир