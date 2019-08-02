"Витория Гимарайнш" разгромила "Женесс Эш" при судействе Мешкова

"Витория Гимарайнш" одержала разгромную победу над "Женесс Эш" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (4:0). Главным арбитром встречи был россиянин Виталий Мешков.
В первой встрече португальская команда также выиграла, поэтому вышла в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Вентспилсом" изи "Гзира Юнайтед".
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Женесс Эш" (Люксембург) - 4:0 (1:0)
Голы: Тапсоба, 14 (1:0). Алешандре Гедеш, 63 (2:0). Тапсоба, 88 - с пенальти (3:0). Жоау Карлуш, 90+3 (4:0).
Судья: Мешков (Россия).
1 августа. Гимарайнш. Стадион "Афонсу Энрикиш".
Первый матч - 1:0.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/
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