«Виллем II» разгромил «Прогрес» в отборочном раунде Лиги Европы.
16 сентября 2020, 21:35
В матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Виллем II» уверенно победил люксембургский «Прогрес» (5:0).
В составе победителей дубль сделал Вангелис Павлидис. В следующем раунде голландская команда сыграет с победителем матча «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы
2-й отборочный раунд
«Прогрес» (Люксембург) — «Виллем II» (Голландия) — 0:5 (0:3)
Голы: Павлидис, 20 (0:1). Саглам, 28 (0:2). Павлидис, 34 (0:3). Нуннели, 46 (0:4). Ндайишимий, 65 (0:5).
Судья: Балакин (Украина).
16 сентября. Дифферданж. Стадион «Мунисипаль де ла Вилле».
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