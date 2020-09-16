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«Виллем II» разгромил «Прогрес» в отборочном раунде Лиги Европы.

16 сентября 2020, 21:35
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В матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Виллем II» уверенно победил люксембургский «Прогрес» (5:0).

В составе победителей дубль сделал Вангелис Павлидис. В следующем раунде голландская команда сыграет с победителем матча «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Рейнджерс» (Шотландия).

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Прогрес» (Люксембург) — «Виллем II» (Голландия) — 0:5 (0:3)

Голы: Павлидис, 20 (0:1). Саглам, 28 (0:2). Павлидис, 34 (0:3). Нуннели, 46 (0:4). Ндайишимий, 65 (0:5).

Судья: Балакин (Украина).

16 сентября. Дифферданж. Стадион «Мунисипаль де ла Вилле».

Прогрес — Виллем II

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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