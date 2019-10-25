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Виктор Гончаренко: «Подойти к болельщикам — инициатива капитана команды»

25 октября 2019, 11:56
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче группового турнира Лиги Европы признался, что капитан и голкипер команды Игорь Акинфеев первым предложил игрокам подойти к фанатским трибунам после игры, информирует пресс-служба красно-синих.

«Подойти к болельщикам — инициатива капитана команды, — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. — Считаю, это правильно. Надо быть с ними и после поражений, и после побед».

После трех игр в группе H ЦСКА занимает 4-е, последнее место в турнирной таблице. «Ференцварош» — 4 балла и 3-я строчка.

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ЦСКА — Ференцварош

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