Виктор Гончаренко: «Победа над «Реалом»... Как давно это было»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом». Встреча пройдет в четверг, 3 октября.

— Что вызывает наибольшее беспокойство перед завтрашней игрой?

— Говорить неправильно, что есть беспокойство. Но эта игра будет отличаться от того, что мы привыкли играть в национальном чемпионате. Но и для «Эспаньола» она будет отличаться, это международный турнир, а не ла лига. Если говорить о волнении... мы не должны ни в коем случае думать, что в «Эспаньоле» что-то не так, смотря на выступление в чемпионате. Все игры в ла лиге шли на равных. Мы не должны заблуждаться из-за места и результатов «Эспаньола», стоит смотреть на то, как они играют.

— Ровно год назад вы обыграли «Реал». В чем за это время команда

— Как давно это было... Столько много игр было, что забываешь то, что было год назад. Мы идем по своему пути, приобретаем опыт. Мы стали опытнее, стали дожимать матчи, в которых имеем преимущество. Мы лучше стали играть в концовках. Наверное, за этот год мы в этом прибавили. То, что было в старой версии ЦСКА, еще не просматривается, но мы к этому идем. Если год назад мы по-разному друг друга понимали, то теперь стали более сплоченными.

— Можно назвать этот матч финалом за выход из группы?

— Турнир скоротечный, и любые потери очков в первых турах осложняют борьбу за выход из группы. Но решающими на мой взгляд станут спаренные матчи с «Ференцварошем». Обычно к пятому туру уже ясны все расклады в борьбе за плей-офф. (Александр Рогулев)