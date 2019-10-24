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Виктор Гончаренко: «Крупные турниры выигрывают возрастные команды»

24 октября 2019, 23:37
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 3-го тура группового турнира с «Ференцварошем» (0:1) рассказал о возрастной тенденции на крупных соревнованиях.

— После матча вы вместе со всей командой подошли к фанатской трибуне и о чем-то с ними говорили. Можете сказать, что там было?

— Это была инициатива капитана команды, — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. — Считаю, это правильно. Надо быть с ними и после поражений, и после побед.

— Каково ваше отношение к термину «молодая команда» и в целом отношение к этому образу? Когда стоит забыть об этой формулировке и воспринимать ПФК ЦСКА как команду без оговорки про возраст?

— Надо улучшать молодую команду тренировками. Плюс общеизвестно, что крупные турниры — чемпионаты мира, Лигу чемпионов — выигрывают возрастные команды, где игрокам в среднем по 28-29 лет. Это может звучать как оправдание. Не думаю, что провалы во вторых таймах стоит объяснять молодостью. У нас перспективный, но молодой состав. Опыт приобретается и путем таких поражений тоже. Надеюсь, это не расплывчатое объяснение.

— Видите ли вы проблему в центре поля? В первом тайме были удары из глубины, острота шла от Облякова в первую очередь. Во втором после перестроений были провалы, один из которых привел к голу...

— Задача тренера — делать так, чтобы команда проявляла свои лучшие качества, и скрывать ее недостатки. Если у нас есть проблемы, мы пробуем их скрыть. Если есть сильные стороны, пробуем их улучшить. Сейчас у нас есть определенные проблемы в центре поля. Любое сочетание опорных полузащитников оценивает только атаку. Мы постоянно говорим об этом. В первом тайме мы неплохо атаковали, но когда Обляков или Ахметов сваливаются во фланги и оставляют пространство между собой и защитниками в 35 метров, обороняться сложно.

ЦСКА — Ференцварош

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga-evropy/viktor-gancharenko-vtoroy-taym-byl-gorazdo-khuzhe-pervogo/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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