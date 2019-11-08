Виктор Гончаренко: «Будем цепляться из последних сил»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы отметил, что команда будет цепляться за шанс выйти в плей-офф. Красно-синие набрали 1 очко и занимают последнее место в группе.

— Конечно, мы расстроены, что не выиграли, — цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. — Нам надо было прервать свою неудачную серию и одержать победу. Мы были довольно близки, но не реализовали свои моменты. Нервозно действовали, мало рисковали, надо было быстрее выходить в атаки и находить более острые решения.

— У ПФК ЦСКА еще остались математические шансы выйти из группы. Будете ли за них цепляться?

— Будем цепляться из последних сил, можете в этом не сомневаться.

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