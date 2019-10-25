Видео из победной раздевалки «Краснодара» после матча с «Трабзонспором»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в своем Twitter видео из раздевалки команды после победы над «Трабзонспором» (2:0) в матче группового турнира Лиги Европы.

Для «быков» эта победа стала первой в текущем розыгрыше ЛЕ. Команда занимает третье место с тремя очками в турнирной таблице группы C.

Полуголая раздевалка «Краснодара» после победы над «Трабзонспором»