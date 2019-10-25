Видео из победной раздевалки «Краснодара» после матча с «Трабзонспором»
25 октября 2019, 12:09
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в своем Twitter видео из раздевалки команды после победы над «Трабзонспором» (2:0) в матче группового турнира Лиги Европы.
Для «быков» эта победа стала первой в текущем розыгрыше ЛЕ. Команда занимает третье место с тремя очками в турнирной таблице группы C.
Раздевалка «быков» после победы в Трабзоне, или откуда взялось черноморское полотенце ?#ТрабзонспорКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы #ВпередБыки pic.twitter.com/swcd23Ktn3— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 25, 2019
Полуголая раздевалка «Краснодара» после победы над «Трабзонспором»
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
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