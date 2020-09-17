«Вентспилс» крупно проиграл «Русенборгу» в Лиге Европы, несмотря на гол россиянина Козлова

«Русенборг» одержал крупную победу во втором отборочном раунде Лиги Европы над «Вентспилсом» — 5:1. Единственный мяч за латвийский клуб забил россиянин Евгений Козлов.

В следующем раунде «Русенборг» встретится с «Аланьяспором».

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Вентспилс» (Латвия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:5 (1:3)

Голы: Козлов, 5 (1:0). Исламович, 15 — с пенальти (1:1). Конрадсен, 37 (1:2). Исламович, 45+3 (1:3). Хольсе, 64 (1:4). Закариассен, 71 (1:5).

Удаление: Литвинский (В), 63.

Судья: Маклафлин (Ирландия).

17 сентября. Вентспилс. Стадион Олимпийского центра «Вентспилс».