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Ван Перси раскритиковал работу Эмери в «Арсенале»

25 октября 2019, 18:18
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Экс-нападающий «Арсенала» Робин ван Перси ответил на вопрос о том, прогрессирует ли команда с Унаи Эмери.

— «Арсенал» под руководством Эмери не улучшился. Я вообще думаю, что он толком не общается со своими игроками. Победа над «Виторией Гимарайнш» — здорово, но я сужу по тому, что происходит с командой уже пару месяцев или даже год, — приводит слова голландца Goal.

36-летний ван Перси играл за «Арсенал» с 2004 по 2012 годы. За это время он провел в чемпионате Англии 194 матча и забил 96 голов.

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