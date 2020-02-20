Ван Перси оценил шансы «АЗ» в матче с «ЛАСК»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси в своем официальном Twitter положительно оценил шансы «АЗ» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «ЛАСК».

— Надеюсь, что сегодня все сложится хорошо для голландского футбола. У «АЗ» очень молодая и захватывающая своей игрой команда, за которой стоит наблюдать!

Матч «АЗ» — «ЛАСК» состоится сегодня 20 февраля в 23.00 по московскому времени.