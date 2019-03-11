Валуев дал обещание на случай выхода "Зенита" в финал Лиги Европы

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита" Николай Валуев​ пообещал посетить финал Лиги Европы, если питерцы пробьются до этой стадии.

"Зенит" уступил "Вильярреалу" (1:3) в первом матче 1/8 финала ЛЕ. Ответная встреча пройдет 14 марта.

– Что я готов сделать, если "Зенит" выйдет в финал Лиги Европы? Если не ошибаюсь, то финал Лиги пройдет в Баку. Обещаю прилететь на финальный матч, – сказал Валуев в беседе с журналистами.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Азербайджане.

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