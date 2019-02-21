"Валенсия" и "Вильярреал" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

"Валенсия" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграла "Селтик" - 1:0. Гол забил нападающий Кевин Гамейро на 70-й минуте. Первая встреча между командами завершилась также в пользу "летучих мышей" - 2:0.

"Вильярреал" сыграл вничью со "Спортингом" - 1:1. На гол лиссабонца Бруно Фернандеша на 80-й минуте ответил испанец Пабло Форналс. В первой игре победила "желтая субмарина" - 1:0.

"Валенсия" и "Вильярреал" стали участниками 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

"Вильярреал" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 45+1 (0:1). Пабло Форнальс, 80 (1:1).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Виктор Руис, Мори, Мигелон (Касорла, 71), Фуэго (Иборра, 63), Тригерос, Пабло Форнальс, Морено, Педраса, Раба (Токо-Экамби, 57).

"Спортинг": Сален, Коатес, Ристовски (Луиз Феллипе, 83), Илори, Жефферсон, Борха, Гудель, Бруну Фернандеш, Вендел, Дост, Диаби (Рафинья, 77).

Предупреждения: Жефферсон, 35. Бруну Фернандеш, 44. Морено, 51. Илори, 51.

Удаление: Жефферсон, 50.

Судья: Краловец (Чехия).

21 февраля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Первый матч - 1:0.

"Валенсия" (Испания) - "Селтик" (Шотландия) - 1:0 (0:0)

Гол: Гамейро, 70.

"Валенсия": Нету, Гарай (Кокелен, 23), Диакаби, Лато, Парехо, Васс (Ли Кан Ин, 76), Солер, Мина, Собрино (Гамейро, 68), Гонсалу Гедеш, Торрес.

"Селтик": Бэйн, Боята, Шимунович, Толян, Браун, Форрест (Эдуар, 63), Хэйес, Макгрегор, Айер, Кристи, Берк (Джонстон, 73).

Предупреждения: Браун, 24. Толян, 26. Диакаби, 53. Хэйес, 59.

Удаление: Толян, 37.

Судья: Айтекин (Германия).

21 февраля. Валенсия. Стадион "Месталья".

Первый матч - 2:0.