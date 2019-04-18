"Валенсия" без Черышева обыграла "Вильярреал" и вышла в полуфинал Лиги Европы

"Валенсия" обыграла "Вильярреал" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы - 2:0. Российский хавбек "летучих мышей" Денис Черышев остался в запасе. В первом матче "Валенсия" также победила (3:1) и прошла в полуфинал турнира.

Соперником "Валенсии" станет победитель противостояния "Арсенал" - "Наполи". В первой игре лондонцы выиграли 2:0, в ответной ведут 1:0 на последних минутах встречи.

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

"Валенсия" (Испания) - "Вильярреал" (Испания) - 2:0 (1:0)



Голы: Лато, 13 (1:0). Парехо, 54 (2:0).

"Валенсия": Нету, Ронкалья, Диакаби, Лато, Парехо (Коклен, 62), Васс, Солер (Габриэл Паулиста, 46), Гамейро, Мина, Гонсалу Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Торрес.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме Коста, Виктор Руис, Фунес Мори, Рацю, Тригерос (Фуэго, 74), Морланес, Касерес (Пабло Форнальс, 64), Морено, Педраса, Раба (Чиквуэзе, 46).

Предупреждения: Раба, 25. Педраса, 34. Фунес Мори, 54. Рацю, 61. Коклен, 88.

Судья: Коллам (Шотландия).

18 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".

Первый матч - 3:1

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