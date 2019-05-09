"Валенсия" – "Арсенал": Ляказетт вывел вперед гостей

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт забил гол на 49-й минуте ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Валенсии". Встреча проходит на стадионе "Месталья" в Испании.

Форвард лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг в подкате перехватил мяч на чужой половине поля, быстро отдал его хавбеку Лукасу Себастьяну Торрейре, а уже в штрафной француз Ляказетт разобрался с защитниками и забил гол в ворота "Валенсии".

"Валенсия" – "Арсенал": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция