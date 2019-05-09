"Валенсия" - "Арсенал": команды назвали стартовые составы

Стали известны составы "Арсенала" и "Валенсии" на ответный полуфинальный матч Лиги Европы. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонского клуба.

Состав "Валенсии": Нету, Хосе Гайя, Гарай, Гедеш, Габриэл Паулиста, Кеклен, Гамейро, Парехо, Пиччини, Родриго, Васс.

Состав "Арсенала": Чех, Сократис, Косьельни, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Монреаль, Джака, Колашинац, Езил, Обамеянг, Ляказетт.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей и результаты игр