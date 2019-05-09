"Валенсия" – "Арсенал": Гамейро и Обамеянг обменялись голами за 6 минут

Нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро забил гол на 11-й минуте ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Арсенала". Встреча проходит на стадионе "Месталья" в Испании.

Вратарь "летучих мышей" Норберту Нету начал многоходовую контратаку, в концовке которой форвард Родриго Морену удалось поперечным пасом в штрафной вывести Кевин Гамейро по линии нападения на пустые ворота.

На 17-й минуте матча нападающий Александр Ляказетт выиграл верховую борьбу после удара голкипера Петра Чеха от ворот и головой скинул мяч под удар Пьеру-Эмерику Обамеянгу в ближнюю "девятку".

Lacazette Aubameyang link up,what a goal for Arsenal! pic.twitter.com/ZlHbUCmchM – Pye Waw (@pyewaw) 9 мая 2019 г.

Первая встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

"Валенсия" – "Арсенал": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция.