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В команду недели Лиги Европы попали 7 футболистов «Интера»

18 августа 2020, 11:29
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Пресс-служба УЕФА опубликовала команду недели по итогам полуфинальных матчей Лиги Европы.

В составе оказались 7 футболистов «Интера», который разгромил «Шахтер» (5:0). Помимо них, в команду недели попали 3 игрока «Севильи» и 1 представитель «Манчестер Юнайтед».

Вратарь: Ханданович («Интер»)

Защитники: Регилон («Севилья»), Де Врей, Д'Амброзио (оба — «Интер»)

Полузащитники: Сусо, Навас (оба — «Севилья»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Брозович, Барелла (оба — «Интер»)

Нападающие: Лаутаро Мартинес, Лукаку (оба — «Интер»)


Финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер» состоится 21 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.

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