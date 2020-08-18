В команду недели Лиги Европы попали 7 футболистов «Интера»
Пресс-служба УЕФА опубликовала команду недели по итогам полуфинальных матчей Лиги Европы.
В составе оказались 7 футболистов «Интера», который разгромил «Шахтер» (5:0). Помимо них, в команду недели попали 3 игрока «Севильи» и 1 представитель «Манчестер Юнайтед».
Вратарь: Ханданович («Интер»)
Защитники: Регилон («Севилья»), Де Врей, Д'Амброзио (оба — «Интер»)
Полузащитники: Сусо, Навас (оба — «Севилья»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Брозович, Барелла (оба — «Интер»)
Нападающие: Лаутаро Мартинес, Лукаку (оба — «Интер»)
? По итогам матчей 1/2 финала в Команду недели #ЛигаЕвропы попали сразу семь представителей «Интера» ? pic.twitter.com/OzK80fcLQd— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020
Финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер» состоится 21 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.