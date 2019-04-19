Унаи Эмери: "Арсенал" заслуженно прошел "Наполи"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери - о матче с "Наполи" (1:0) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей "канониры" вышли в полуфинал, где сыграют с "Валенсией".

- Я горжусь игроками и болельщиками, приехавшими сюда поддержать нас. Мы очень хорошо начали это противостояние и не так много позволили сопернику во втором матче, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы заслуживали победу по сумме двух встреч. Что я могу сказать о своем бывшем клубе? "Валенсия" - очень хорошая команда, которую тренирует замечательный тренер.

Все о Лиге Европы - здесь.