УЕФА сократил дисквалификацию Ляказетта, он сможет сыграть в ответном матче с "Ренном"

УЕФА удовлетворил апелляцию "Арсенала" на дисквалификацию форварда Александра Ляказетта, сообщает официальный сайт организации. Таким образом, француз сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна".

27-летний футболист ранее был дисквалифицирован на три матча за удаление в игре с БАТЭ (3:0). УЕФА сократил срок дисквалификации до двух матчей, которые он уже пропустил.

Матч "Арсенал" - "Ренн" состоится 14 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил со счетом 3:1.

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