20:36 12 марта | Футбол — Лига Европы

УЕФА сократил дисквалификацию Ляказетта, он сможет сыграть в ответном матче с "Ренном"

0
Обсудить

УЕФА удовлетворил апелляцию "Арсенала" на дисквалификацию форварда Александра Ляказетта, сообщает официальный сайт организации. Таким образом, француз сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна".

27-летний футболист ранее был дисквалифицирован на три матча за удаление в игре с БАТЭ (3:0). УЕФА сократил срок дисквалификации до двух матчей, которые он уже пропустил.

Матч "Арсенал" - "Ренн" состоится 14 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил со счетом 3:1.

Все о Лиге Европы - здесь.

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
Материалы других СМИ