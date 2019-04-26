УЕФА оштрафовал "Зенит" на 10 000 евро по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" (1:2). Причиной послужило поведение болельщиков сине-бело-голубых на стадионе испанского клуба.

- Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать футбольный клуб "Зенит" на 10 000 евро за ущерб, нанесенный его сторонниками, - сообщается на официальном сайте организации. - Футбольный клуб "Зенит" должен в течение 30 дней связаться с "Вильярреалом" для урегулирования убытков, причиненных его болельщиками.

Напомним, "Зенит" проиграл "Вильярреалу" с общим счетом 2-5 по сумме двух матчей.

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