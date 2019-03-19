Твиттер Лиги Европы впечатлен игрой Сулейманова. Чудо-гол в ворота "Валенсии"

Официальный Твиттер Лиги Европы опубликовал гол нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота "Валенсии"​ (1:1) в ответном матче 1/8 финала турнира.

Представители ЛЕ включили действия Сулейманова в рубрику "скаут", намекая на то, что за успехами 19-летнего россиянина следует внимательно следить.

В той встрече Сулейманов на 85-й минуте игры с правого края штрафной пробил в дальнюю девятку ворот "Валенсии". Вратарь "летучих мышей" Нету оказался бессилен в этой ситуации. Уже в компенсированное время "Валенсии" удалось сравнять счет и по сумме двух матчей пройти в четвертьфинал Лиги Европы.

Все о Лиге Европы – здесь