21:17 8 августа | Футбол — Лига Европы

"Тун" - "Спартак": Рапп сравнял счет в матче

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Нападающий "Туна" Симоне Рапп забил гол на 59-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы со "Спартаком"Встреча проходит в Швейцарии.

Форвард "Туна" Маттео Тозетти вырезал идеальную подачу с правого фланга, и Рапп из центра штрафной безупречно подсек мяч головой в дальний угол ворот красно-белых.

Тун - Спартак

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)

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