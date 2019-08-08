"Тун" - "Спартак": Рапп сравнял счет в матче

Нападающий "Туна" Симоне Рапп забил гол на 59-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы со "Спартаком". Встреча проходит в Швейцарии.

Форвард "Туна" Маттео Тозетти вырезал идеальную подачу с правого фланга, и Рапп из центра штрафной безупречно подсек мяч головой в дальний угол ворот красно-белых.

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)