"Тун" – "Спартак": Мирзов, Джано и Рассказов в старте красно-белых

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Туна" на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 20.00 (мск).

Стартовый состав "Туна": Февр – Хавенаар, Родригеш, Гелми, Хефти, Гларнер – Кастроман, Стиллхарт, Йосс – Рапп, Мюнси.

Запасные: Хирцель, Тозетти, Рот, Каблан, Васич, Хунцикер, Саланович.

Стартовый состав "Спартака": Максименко – Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов – Зобнин, Гулиев, Ананидзе, Бакаев, Мирзов – Понсе.

Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)