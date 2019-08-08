"Тун" - "Спартак": хозяева сократили разрыв в счете

Полузащитник "Туна" Ниас Хефти забил гол на 52-й минуте матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы со "Спартаком". Встреча проходит в Швейцарии.

Голкипер красно-белых Александр Максименко отбил дальний удар футболиста "Туна", после чего на добивании сыграл Хефти, которому никто не мешал из игроков "Спартака".

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)