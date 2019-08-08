"Тун" – "Спартак": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В четверг, 8 августа, "Спартак" сыграет с "Туном" первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча пройдет в Швейцарии. Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

"Спартак" не очень удачно начал сезон, победив лишь в одном из четырех матчей чемпионата России. А его соперник не одержал ни одной победы в первых трех турах чемпионата Швейцарии. В этой встрече предпочтение отдается московской команде. Коэффициент на победу красно-белых у БК "Лига Ставок" – 2,30, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 300 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Туна"" – 3,20, на ничью также 3,20.

"Тун", как и "Спартак", только начинает еврокубковую кампанию в этом сезоне. Поэтому предположить, насколько яркой и результативной получится встреча, сложно. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,65, на "Тотал" меньше 2 – 2,20.

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