Три фаната ЦСКА внесены в «черный список» и не могут вылететь из Венгрии

Три болельщика ЦСКА не могут вылететь из Дебрецена после матча группового этапа футбольной Лиги Европы против местного «Ференцвароша» (0:0) из-за подозрений в отношении одного из них в «харассменте» и занесения в «черный список» авиакомпании, сообщает РИА «Новости».

Болельщики были задержаны в аэропорту Дебрецена: один — за подозрения в «харассменте» в адрес бортпроводницы, а еще двое — за непонимание требований снова предъявить документы после паспортного контроля, «связанное с плохим знанием английского языка местными полицейскими».

После двух часов, проведенных в отделении полиции, болельщиков отпустили. Однако уже после матча они получили уведомления от авиакомпании WizzAir о том, что их билеты аннулированы, а сами граждане внесены на год в «черный список» компании.

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