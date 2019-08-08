"Тренерский штаб говорил о сильных сторонах соперника". Бакаев - о голах "Туна"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, который стал автором двух забитых голов в гостевом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном" (3:2), доволен, что его команде удалось выиграть в этой встрече.

– Я думаю, что качество поля не повлияло на игру. В таких матчах нельзя думать об этом. Мы были сосредоточены и выиграли, слава богу. Тренерский штаб нас готовил. Говорили, что игроки "Туна" побегут... Знали, что их сильная сторона – навесы на высокого нападающего... Все-таки выиграли. Второй забитый гол? Шюррле подхватил мяч, а потом вкатил в ногу, и я забил. Хотел перекинуть вратаря, но получилось так, как получилось. Выдохнуть мы не можем, через два дня следующая игра. Потом через неделю ответная встреча. Выдохнем, когда сезон закончится, – сказал Бакаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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