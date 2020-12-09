Тренер загребского «Динамо» рассказал о мотивации своей команды в матче с ЦСКА

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич перед матчем Лиги Европы с ЦСКА заявил, что его мотивирует закончить групповой турнир без поражений. Хорваты уже обеспечили себе выход в плей-офф, армейцы в Загребе завершат выступление в турнире.

— Мы можем быть довольны тем, чего достигли на групповом этапе, и это позволяет нам готовиться к игре с ЦСКА без лишнего давления, — сказал Мамич на предматчевой пресс-конференции. — Тем не менее, это важный матч для нас. В частности, мы помним о том, как результаты влияют на положении страны в таблице коэффициентов. Дополнительно нас будет мотивировать тот факт, что мы можем закончить групповой этап без поражений и пропущенных мячей. Если не произойдет никаких происшествий, мы выставим на игру сильнейший состав.

— Значит ли это, что «Динамо» сыграет от обороны?

— Нет, для нас главное победить. Лучше выиграть 5:4, чем сыграть вничью 0:0

— Что скажете о ЦСКА?

— В Лиге Европы они ничего не могут сделать, зато в чемпионате России идут в лидерах. Не исключаю, что соперник выставит не самый сильный состав, чтобы дать ведущим игрокам отдохнуть перед матчами чемпионата.

(Олег Кошелев)