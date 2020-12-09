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Тренер загребского «Динамо» прокомментировал отсутствие Влашича в составе ЦСКА

16:15
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Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич не прилетел в Хорватию на матч Лиги Европы, который пройдет в четверг, 10 декабря.

— Никола Влашич даже не приехал в Загреб...

— Точно не знаю, но я тоже получил эту информацию, — сказал Мамич на предматчевой пресс-конференции. — Приехал он или нет, мы должны думать о своих делах, а их состав станет известен только перед игрой. Без него «Динамо» будет проще, он качественный футболист и лучший игрок ЦСКА. Но это тоже может быть палкой о двух концах. Запасные и молодые игроки всегда стремятся проявить себя, мы много раз были свидетелями того, что резервы обеспечивают команде лучшие результаты.

(Олег Кошелев)

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