Тренер загребского «Динамо» доволен выступлением команды в группе Лиги Европы
Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич после матча 6-го тура Лиги Европы против ЦСКА отметил, что команда может быть довольна выступлением на групповой стадии.
— У меня было ощущение, что если забьем, то доведем дело до победы, — цитирует пресс-служба УЕФА Мамича. — Потребовалось немного времени, чтобы справиться с задачей. В последние 10-15 минут мы немного отдали инициативу, учитывая игру соперника и большое количество проведенных матчей. Но мы можем быть довольны, ведь хорошо выступили на групповой стадии, нас ждет жеребьевка. Теперь думаем только о том, чтобы восстановиться к воскресному матчу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029845--dinamo-zagreb-vs-cska-moskva/
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