Тренер загребского «Динамо» доволен выступлением команды в группе Лиги Европы

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич после матча 6-го тура Лиги Европы против ЦСКА отметил, что команда может быть довольна выступлением на групповой стадии.

— У меня было ощущение, что если забьем, то доведем дело до победы, — цитирует пресс-служба УЕФА Мамича. — Потребовалось немного времени, чтобы справиться с задачей. В последние 10-15 минут мы немного отдали инициативу, учитывая игру соперника и большое количество проведенных матчей. Но мы можем быть довольны, ведь хорошо выступили на групповой стадии, нас ждет жеребьевка. Теперь думаем только о том, чтобы восстановиться к воскресному матчу.