Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Тренер загребского «Динамо» доволен выступлением команды в группе Лиги Европы

11 декабря 2020, 04:56
Теги:

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич после матча 6-го тура Лиги Европы против ЦСКА отметил, что команда может быть довольна выступлением на групповой стадии.

— У меня было ощущение, что если забьем, то доведем дело до победы, — цитирует пресс-служба УЕФА Мамича. — Потребовалось немного времени, чтобы справиться с задачей. В последние 10-15 минут мы немного отдали инициативу, учитывая игру соперника и большое количество проведенных матчей. Но мы можем быть довольны, ведь хорошо выступили на групповой стадии, нас ждет жеребьевка. Теперь думаем только о том, чтобы восстановиться к воскресному матчу.

Динамо З — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029845--dinamo-zagreb-vs-cska-moskva/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир