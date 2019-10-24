Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником
24 октября 2019, 23:19
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником. Армейцы после трех поражений занимают последнее место в группе.
— Я могу сказать, что мы победили очень сильного соперника, — приводит РИА «Новости» слова Реброва. — Я благодарен ребятам, они контролировали мяч... Сегодня для ЦСКА три очка были очень важны.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
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