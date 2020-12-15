Тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийской команде в соперники досталось киевское «Динамо»

— Не самый сексуальный жребий, — цитирует Клемана HLN. — Не с точки зрения трудностей путешествия, а с точки зрения соперника. Мы выбили их из квалификации Лиги чемпионов в прошлом году, но это было очень нелегко.

Думаю, что и в этот раз нас не ждет сексуальное приключение, а, скорее, тяжелая работа. В этом году «Динамо» прошло «Гент» и АЗ, а это уже о чем-то говорит. Но это команда примерно нашего уровня, поэтому шансы равны.