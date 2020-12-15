Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Тренер «Брюгге» — о киевском «Динамо»: «Не самый сексуальный жребий»

15 декабря 2020, 10:18
Филипп Клеман. Фото ФК «Брюгге».
Филипп Клеман. Фото ФК «Брюгге».
Теги:

Тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийской команде в соперники досталось киевское «Динамо»

— Не самый сексуальный жребий, — цитирует Клемана HLN. — Не с точки зрения трудностей путешествия, а с точки зрения соперника. Мы выбили их из квалификации Лиги чемпионов в прошлом году, но это было очень нелегко.

Думаю, что и в этот раз нас не ждет сексуальное приключение, а, скорее, тяжелая работа. В этом году «Динамо» прошло «Гент» и АЗ, а это уже о чем-то говорит. Но это команда примерно нашего уровня, поэтому шансы равны.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир