Тренер «Брюгге» — о киевском «Динамо»: «Не самый сексуальный жребий»
15 декабря 2020, 10:18
Тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийской команде в соперники досталось киевское «Динамо»
— Не самый сексуальный жребий, — цитирует Клемана HLN. — Не с точки зрения трудностей путешествия, а с точки зрения соперника. Мы выбили их из квалификации Лиги чемпионов в прошлом году, но это было очень нелегко.
Думаю, что и в этот раз нас не ждет сексуальное приключение, а, скорее, тяжелая работа. В этом году «Динамо» прошло «Гент» и АЗ, а это уже о чем-то говорит. Но это команда примерно нашего уровня, поэтому шансы равны.
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