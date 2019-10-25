Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Трабзонспор» — «Краснодар»: все голы матча

25 октября 2019, 00:11
Теги:

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (2:0). Голами отметились нападающий Маркус Берг и хавбек Тонни Вилена.

49-я минута, гол Берга

90+2-я минута, гол Вилены

Трабзонспор — Краснодар

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир