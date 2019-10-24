Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором» (2:0). Ари сделал разрезающую передачу по центру, а Вилена отправил мяч мимо вратаря.