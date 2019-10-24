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«Трабзонспор» — «Краснодар»: Вилена увеличил преимущество гостей

24 октября 2019, 23:50
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором» (2:0). Ари сделал разрезающую передачу по центру, а Вилена отправил мяч мимо вратаря.

Трабзонспор — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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