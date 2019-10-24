«Трабзонспор» — «Краснодар»: Вилена увеличил преимущество гостей
24 октября 2019, 23:50
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором» (2:0). Ари сделал разрезающую передачу по центру, а Вилена отправил мяч мимо вратаря.
?? Тонни де Вилена в компенсированное время снимает все вопросы о победителе встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛигаЕвропы #ТрабзонспорКраснодар pic.twitter.com/gqFyMCuBJe— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...