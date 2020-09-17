«Тоттенхэм» вырвал победу у болгарского «Локомотива» после двух удалений у соперника

«Тоттенхэм» пробился в 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Во втором оборочном раунде команда Жозе Моуринью одержала волевую победу над «Локомотивом» из Пловдива. При этом два мяча «Тоттенхэм» только после двух удалений у соперника.

В третьем раунде соперником лондонцев станет македонская «Шкендия», которая одолела «Ботошани» из Румынии.

В других встречах «Буде-Глимт» одолел вильнюсский «Жальгирис» (3:1), «Копенгаген» вырвал победу у «Гетеборга», «Галатасарай» обыграл «Нефтчи» (3:1), а чешский «Слован» разгромил «Ритеряй» (5:1).

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Ботошани» (Румыния) — «Шкендия» (Македония) — 0:1 (0:1)

Гол: Ибраими, 2.

Удаление: Алими (Ш), 67.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

17 сентября. Ботошани. Стадион «Municipal».

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Жальгирис» В (Литва) — 3:1 (2:1)

Голы: Цинкернагель, 20 (1:0). Антал, 26 (1:1). Бонифейс, 32 (2:1). Бьеркан, 81 (3:1).

Судья: Кралович (Словакия).

17 сентября. Буде. Стадион «Аспмира».

«Гетеборг» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2 (0:0)

Голы: Сана, 73 (1:0). Мудражия, 83 (1:1). Винн, 85 (1:2).

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

17 сентября. Гетеборг. Стадион «Ullevi(Nya Ullevi)».

«Локомотив» Пл (Болгария) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Минчев, 71 (1:0). Кейн, 80 — с пенальти (1:1). Ндомбеле, 85 (1:2).

Удаления: Карагарен (Л), 78. Алмейда (Л), 83.

Судья: Осмерс (Германия).

17 сентября. Пловдив. Стадион «Локомотив».

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Галатасарай» (Турция) — 1:3 (0:1)

Голы: Диань, 19 (0:1). Мбодж, 46 (1:1). Луйиндама, 48 (1:2). Диань, 63 (1:3).

Судья: Клэнси (Шотландия).

17 сентября. Баку. Стадион Олимпийский.

«Ритеряй» (Литва) — «Слован» (Чехия) — 1:5 (0:2)

Голы: Мара, 12 — с пенальти (0:1). Громада, 20 (0:2). Лесама, 61 (1:2). Рабушич, 84 (1:3). Юсуф, 89 — с пенальти (1:4). Матоушек, 90+3 (1:5).

Судья: Эскос (Норвегия).

17 сентября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.