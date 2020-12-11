«Тоттенхэм» обыграл «Антверпен» и занял первое место в группе

«Тоттенхэм» победил «Антверпен» (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

У «шпор» отличились Карлос Винисиус и Джовани Ло Сельсо. Английский клуб набрал 13 очков и занял первое место в группе J. У «Антверпена» 12 очков и вторая позиция.

В параллельном матче ЛАСК на выезде победил «Лудогорец» (3:1). Эти команды в плей-офф не пробились.

В группе I «Маккаби» из Тель-Авива обыграл «Сивасспор» (1:0) и благодаря этому вышел в плей-офф со второго места, набрав 11 очков. У турецкого клуба шесть очков и третья позиция.

Лига Европы

Группа J

6-й тур

«Тоттенхэм» (Англия) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:0 (0:0)

Голы: Винисиус, 57 (1:0). Ло Сельсо, 71 (2:0).

«Тоттенхэм»: Харт, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Регилон (Бергвайн, 46), Танганга, Уинкс (Ндомбеле, 59), Ло Сельсо, Бэйл (Сон Хын Мин, 59), Лукас Моура (Сиссоко, 68), Винисиус (Кейн, 59).

«Антверпен»: Бейранванд, Лукаку (Юклеред, 58), Бута, Желен, Сек (Верстрате, 73), Батубинсика, Рафаэлов (Ампома, 46), Харун, Бенавенте, Хонгла (Бойя, 59), Мануэль (Миеси, 73).

Предупреждения: Сек, 25. Ампома, 77. Санчес, 87.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

10 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Лудогорец» (Болгария) — ЛАСК (Австрия) — 1:3 (0:0)

Голы: Ману, 46 (1:0). Визингер, 56 (1:1). Реннер, 62 — с пенальти (1:2). Мадсен, 67 (1:3).

Нереализованный пенальти: Гойгингер, 45 (вратарь)

«Лудогорец»: Илиев, Жозуе, Сисинью, Икоко (Терзиев, 70), Вердон, Баджи (Анисе, 77), Каули (Янков, 77), Сантана, Кешеру (Текпетей, 77), Десподов, Чибота (Ману, 46).

ЛАСК: Шлагер, Визингер (Рамсебнер, 86), Чеберко, Андраде, Холланд, Ранфтль (Поцманн, 73), Райтер (Гебауэр, 63), Реннер, Мадсен, Эггештайн (Плойер, 73), Гойгингер (Балич, 62).

Предупреждения: Сисинью, 44. Визингер, 54. Балич, 63. Рамсебнер, 90+1.

Удаление: Сантана, 61.

Судья: Мешков (Россия).

10 декабря. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».

Группа I

6-й тур

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Сивасспор» (Турция) — 1:0 (0:0)

Гол: Саборит, 67.

«Маккаби»: Тененбаум, Тиби, Саборит (Йеини, 85), Эрнандес, Кандиль, Голаса (Бен-Хаим, 74), Д.Глазер, Д.Перец, Битон (Давидзада, 63), Пешич (Блэкмен, 85), Коэн (Рикан, 75).

«Сивасспор»: Самасса, Аппиндангойе, Ялчын, Камара, Джанер Османпаша, Клаудемир (Коне, 63), Хакан Арслан, Градель, Ятабаре, Кайоде, Фажр.

Предупреждения: Тиби, 53. Рикан, 77. Фажр, 77. Аппиндангойе, 78. Коне, 79. Градель, 86. Ятабаре, 90. Тененбаум, 90+1.

Судья: Трейманис (Латвия).

10 декабря. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».