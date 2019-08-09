"Торино" разгромил солигорский "Шахтер", "Эспаньол" и "Айнтрахт" выиграли свои матчи

"Эспаньол", "Торино" и "Айнтрахт" одержали разгромные победы в первых матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
"Партизан" (Сербия) - "Йени Малатьяспор" (Турция) - 3:1 (1:0)
Голы: Садик, 4 (1:0). Асано, 67 (2:0). Шебак, 83 (2:1). Сума, 90 - с пенальти (3:1).
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
Белград. Стадион "FK Partizan".
"Торино" (Италия) - "Шахтер С" (Белоруссия) - 5:0 (2:0)
Голы: Белотти, 2 (1:0). Иццо, 15 (2:0). Белотти, 63 - с пенальти (3:0). Де Сильвестри, 72 (4:0). Бонифаци, 76 (5:0).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу (Синго, 85), Иццо (Бонифаци, 46), Бремер, Мейте, Базелли, Дзадза, Белотти, Беренгер (Ринкон, 77).
Предупреждение: Бремер, 48.
Судья: Стефански (Польша).
Турин. Олимпийский Стадион.
"Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания) - 0:3 (0:1)
Голы: Феррейра, 28 (0:1). Вила, 59 (0:2). Варгас, 89 (0:3).
"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Лопес, Педроса (Варгас, 66), Виктор Санчес, Рока (Дардер, 61), Мелендо, Феррейра (У Лэй, 71), Борха Иглесиас.
Предупреждения: Педроса, 14. Виктор Санчес, 63. Вила, 74.
Судья: Йович (Хорватия).
Люцерн. Стадион "Свисспорарена".
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия) - 0:5 (0:3)
Голы: Костич, 11 (0:1). Костич, 27 (0:2). Кор, 40 (0:3). Гонсалу Пасьенсия, 53 (0:4). Гачинович, 63 (0:5).
"Айнтрахт Ф" (Германия): Видвальд, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш (де Гузман, 66), Кор, Костич, Гачинович, Камада (Ребич, 72), Гонсалу Пасьенсия (Йовелич, 73).
Предупреждение: Фернандеш, 4.
Судья: Тирни (Англия).
8 августа. Вадуц. Стадион "Rheinpark".
"Стяуа" (Румыния) - "Млада-Болеслав" (Чехия) - 0:0
Судья: Жаккотте (Швейцария).
Джурджу. Стадион "Marin Anastasovici".
"Легия" (Польша) - "Атромитос А" (Греция) - 0:0
Судья: Шюттенгрубер (Австрия).
8 августа. Варшава. Стадион "Пепси Арена".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-3/