"Торино" разгромил "Дебрецен" и вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы

"Торино" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, в гостях разгромив "Дебрецен" со счетом 4:1.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Дебрецен" (Венгрия) - "Торино" (Италия) - 1:4 (0:2)
Голы: Дзадза, 25 (0:1). Иццо, 32 (0:2). Гарба, 52 (1:2). Белотти, 69 (1:3). Миллико, 90+2 (1:4).
"Торино" (Италия): Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Иццо (Синго, 82), Бремер, Мейте, Базелли (Ринкон, 46), Дзадза, Белотти (Миллико, 75), Беренгер.
Предупреждения: Мейте, 38. Дзадза, 61.
Судья: Йович (Хорватия).
1 августа. Дебрецен. Стадион "Nagyerdei Stadion".
Первый матч - 0:3.
"Левски" (Болгария) - "АЕК Л" (Кипр) - 0:4 (0:2)
Голы: Тричковски, 8 - с пенальти (0:1). Тричковски, 29 (0:2). Тричковски, 75 (0:3). Тричковски, 82 (0:4).
Судья: Нюберг (Швеция).
1 августа. София. Стадион "Georgi Asparuhov".
Первый матч - 0:3.
"Рига" (Латвия) - "Пяст" (Польша) - 2:1 (1:1)
Голы: Хорхе Феликс, 20 (0:1). Петерсонс, 26 (1:1). Билиньски, 83 (2:1).
Судья: Шмулевиц (Израиль).
1 августа. Рига. Стадион "Skonto".
Первый матч - 2:3.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/