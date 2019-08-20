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Тил и Ларссон полетели со «Спартаком» в Португалию

20 августа 2019, 21:51
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Сегодня «Спартак» провел занятие на тренировочной базе в Тарасовке, которое носило восстановительный характер для игроков, принявших вчера активное участие в победном матче с ЦСКА (2:1), сообщает официальный сайт красно-белых.

Затем команда отправилась в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Португалию. В четверг «Спартак» ждет гостевая встреча раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».

Отметим, что вместе с командой полетели полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон, которые не могут помочь «Спартаку» в квалификации Лиги Европы, так как заиграны за свои предыдущие клубы.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-20-spartak_otpravilsya_v_portugaliyu/

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