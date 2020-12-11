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Сын Веа забил первый гол в еврокубках

11 декабря 2020, 01:55
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Нападающий «Лилля» Тимоти Веа забил «Селтику» в 6-м туре Лиги Европы (2:3). 20-летний американец забил свой первый гол в еврокубках. Как сообщает Opta, Тимоти сделал это через 21 год и 37 дней после последнего гола его отца Джорджа Веа в еврокубках. Тогда он выступал за «Милан».

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