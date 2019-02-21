Сумасшедший гол "Фенербахче" в ворота "Зенита"

"Фенербахче" отыграл один мяч в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".

На 43-й минуте отличился полузащитник Мехмет Топал. Он красивым дальним ударом отправил мяч в левую девятку ворот петербуржцев.

Первый матч между этими командами закончился домашней победой "Фенербахче" (1:0).

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