21:40 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Сумасшедший гол "Фенербахче" в ворота "Зенита"

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"Фенербахче" отыграл один мяч в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".

На 43-й минуте отличился полузащитник Мехмет Топал. Он красивым дальним ударом отправил мяч в левую девятку ворот петербуржцев. 

 

Первый матч между этими командами закончился домашней победой "Фенербахче" (1:0).

Зенит - Фенербахче

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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