Сульшер считает, что Бруну Фернандеш будет только прогрессировать в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» рассказал, что ожидает прогресса от новичка команды, полузащитника Бруну Фернандеша. Португалец перешел из «Спортинга» зимой.

— Команда очень хорошо справилась с тем, что нам нужно было сыграть много матчей, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. Я уже говорил, что они добавляют в плане характера. Декабрь и январь были очень сложными месяцами. Теперь, когда игроки вернулись в строй, мы выглядим отлично. Люк Шоу пропустил два месяца из-за травмы и успешно вернулся, хорошо сыграв на другой позиции. Бруну Фернандеш по видению поля, умению «читать» игру на пару секунд впереди многих игроков. Это одно из его преимуществ. Он может быстро поменять свое решение. Его хладнокровие было важным фактором для нас. Думаю, что Фернандеш будет только прогрессировать здесь, в более сильной лиге с более сильными партнерами и соперниками, когда он привыкнет. Он пришел сюда и всех впечатлил. Мы не хотим ставить ограничения для того, чего он может добиться.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» состоится 27 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью — 1:1.