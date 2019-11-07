«Стандард» вырвал победу в матче с «Айнтрахтом» благодаря голу экс-игрока «Рубина»
«Стандард» обыграл «Айнтрахт» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
В составе хозяев отличились Зиньо Ванхейсден и бывший футболист «Рубина» Максим Лестьенн, в активе которого победный мяч в концовке игры. У гостей забил Филип Костич.
Обе команды имеют по шесть очков. По дополнительным показателям «Стандард» на втором месте, «Айнтрахт» — на третьем. С десятью очками лидирует «Арсенал». У «Витории Гимарайнш» одно очко и четвертая позиция.
Лига Европы
Группа F
«Стандард» (Бельгия) — «Айнтрахт» (Германия) — 2:1 (0:0)
Голы: Ванхейсден, 56 (1:0). Костич, 65 (1:1). Лестьенн, 90+4 (2:1).
«Стандард»: Бодар, Лаифис, Фай, Ванхейсден, Гавори, Карсела-Гонсалес (Лестьенн, 81), Бастьен, Цимирот, Амалла (Мпоку, 73), Чоп (Улари, 81), Эмон.
«Айнтрахт»: Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Чэндлер, 89), Фернандеш, Роде, Костич, Соу, Гонсалу Пасьенсия (Дост, 73), Андре Силва (Камада, 62).
Предупреждения: Соу, 38. Амалла, 54. Лаифис, 64. Цимирот, 71. Эмон, 88.
Судья: Юг (Словения).
7 ноября. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».