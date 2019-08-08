23:32 8 августа | Футбол — Лига Европы

"Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с "Туном" в Швейцарии

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Официальный Twitter "Спартака" поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку после победы над "Туном" (3:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча проходила в Швейцарии.

"Спасибо за поддержку, красно-белые! Вы были на высоте", – написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Ответная игра состоится 15 августа в Москве, на стадионе "Открытие Арена".

 

Тун - Спартак

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