15:51 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" отправился в Швейцарию на матч с "Туном"

4
Обсудить

"Спартак" отправился в аэропорт Шереметьево, откуда вылетит в Швейцарию, сообщает официальный сайт клуба. Красно-белые в четверг проведут первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Туна". Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее стала известна заявка красно-белых. В нее вошел новичок команды Андре Шюррле.

"Тун" - "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-06-spartak_otpravilsya_v_shveytsariyu/

4
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ