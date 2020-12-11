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«Милан» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы

11 декабря 2020, 00:55
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«Милан» с минимальным счетом обыграл «Спарту» в 6-м туре Лиги Европы (1:0). В другой встрече «Селтик» переиграл «Лилль» (3:2).

Таким образом, «Милан» вышел из группы с первого места, набрав 13 очков, а «Лилль» — со второго (11 очков).

Лига Европы

Группа H

«Спарта П» (Чехия) — «Милан» (Италия) — 0:1 (0:1)

Гол: Хауге, 23.

«Спарта П»: Геча, Лишка, Плехаты, Виснер, Витик, Сачек (Л.Крейчи, 82), Карабец (Лад.Крейчи, 45), Соучек, Полидар, Плавшич (Моберг Карлссон, 65), Минчев (Юлиш, 65).

«Милан»: Тэтэрушану, Конти, Далот, Дуарте, Калюлю, Крунич, Тонали, Мальдини (Кессье, 78), Самуэль Кастильехо, Хауге (Диас, 90+1), Коломбо (Леан, 67).

Предупреждения: Сачек, 15. Крунич, 35. Полидар, 45. Мальдини, 49. Геча, 77. Самуэль Кастильехо, 85.

Удаление: Плехаты, 77.

Судья: Зиберт (Германия).

10 декабря. Прага. Стадион «Дженерали Арена».

Спарта П — Милан

«Селтик» (Шотландия) — «Лилль» (Франция) — 3:2 (2:1)

Голы: Жюльен, 22 (1:0). Иконе, 24 (1:1). Макгрегор, 28 — с пенальти (2:1). Веа, 71 (2:2). Тернбулл, 75 (3:2).

«Селтик»: Хазард, Даффи, Жюльен, Лаксальт, Айер (Уэлш, 87), Фримпонг (Хендерсон, 30), Макгрегор, Соро, Тернбулл (Рогич, 87), Эль-Юнусси, Клималя (Айети, 78).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти (Ботман, 46), Тиагу Джало, Брадарич, Иконе (Лихаджи, 67), Шека, Юсуф Языджи, Сумаре (Андре, 66), Давид, Ньясс (Бамба, 71), Веа (Мандава, 78).

Предупреждения: Иконе, 2. Шека, 58. Клималя, 58. Даффи, 70. Давид, 84. Соро, 90+2.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

10 декабря. Глазго. Стадион «Селтик Парк».

Селтик — Лилль

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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