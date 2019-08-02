Софийский ЦСКА вышел в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Осиек" переиграл софийский ЦСКА в основное время матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0). Болгарская команда с аналогичным счетом выиграла в первой встрече, поэтому игра перешла в дополнительное время. Судьба путевки в следующую стадию решилась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты ЦСКА.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Осиек" (Хорватия) - "ЦСКА Сф" (Болгария) - 1:0 д.в. (1:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:4
Гол: Майсторович, 28.
Судья: Шергенхофер (Австрия).
1 августа. Осиек. Стадион "Градски врт".
Первый матч - 0:1.
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